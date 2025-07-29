Актриса рассказала о съемках продолжения культового сериала и талантах своих детей.

Актриса Елизавета Арзамасова вновь вернулась к роли отличницы Галины Сергеевны в полнометражном фильме «Папины дочки. В кино». Об этом сообщает aif.ru.

По словам актрисы, ее героиню ждет важное событие — она станет мамой. В кадре Арзамасова снималась с накладным животом, а совсем недавно сама дважды стала мамой реальной жизни. Ее дети — Лева и Лия — появились на свет с небольшой разницей, и этот опыт, по признанию актрисы, очень помог ей в работе.

Арзамасова отметила, что ощущала себя на съемочной площадке очень органично, хотя специально старалась сдерживать свою активность — в реальной жизни она была полна энергии даже в последние месяцы беременности.

Материнство актриса называет «чудом» и «восторгом», подчеркивая огромную ответственность и счастье, связанное с рождением и воспитанием ребенка. Также Арзамасова рассказала, что ее дети уже проявляют творческие таланты.

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