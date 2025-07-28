Страхи детства: Ляйсан Утяшева рассказала о пережитых скандалы родителей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о ссорах родителей

Соседи помогали: Ляйсан Утяшева рассказала, как пережила скандалы родителей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Остановить ругань близких знаменитости помогали соседи.

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, что в детстве останавливать скандалы родителей ей помогали соседи. Этим жена юмориста Павла Воли поделилась в интервью с Лаурой Джугелией.

В рамках беседы гимнастка показала журналистке квартиру, в которой жила в детстве. 40-летняя знаменитость поделилась тем, что именно здесь ее отец часто ссорился с матерью. Как правило, конфликты происходили на кухне, но Утяшева все равно все видела.

«Здесь первый раз поругались мои родители. Тяжело было», — вспоминает спортсменка.

Ляйсан считает, что на самом деле ей очень повезло с соседями. Когда они слышали крики, то либо сами приходили, либо вызывали милицию.

«Сначала они не хотели вмешиваться в семейные разборки», — отметила телеведущая.

Однако, позже, когда Ляйсан, будучи ребенком, попросила их хоть как-то реагировать на шум, они начали действовать. Спортсменка добавила, что она до сих пор помнит каждую ссору родителей.

«Это невозможно забыть. Конечно, дети подобное видеть не должны», — подытожила знаменитость.

Ляйсан Утяшева родилась в 1985 году в поселке Раевский в Башкирии. Ее мама работала библиотекарем, а папа был историком.

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