Защита от солнца: советы косметолога по предотвращению отеков после загара

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Косметолог Амосова: солнечные лучи провоцируют отеки и нарушают отток лимфы

Защита от солнца: советы косметолога по предотвращению отеков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Избыток ультрафиолета провоцирует скопление жидкости в тканях.

Косметолог Галина Амосова в беседе с Газета.ру предупреждает: продолжительное пребывание на солнце способно вызвать отеки, особенно в области лица и лодыжек.

Под действием тепла и ультрафиолета «клапаны» сосудов повреждаются, что приводит к застою жидкости и сгущению межклеточной среды. В совокупности это вызывает отеки и замедляет восстановление кожи.

Чтобы снизить риск отеков, Амосова рекомендует ограничить время пребывания на солнце в часы его максимальной активности. При уже появившихся ожогах первые два-три дня необходимо наносить средства с декспантенолом в составе, затем препараты с антиоксидантами (витамины С и Е, гиалуроновая и феруловая кислоты, алоэ, церамиды).

Для поддержки лимфатической системы врач советует пройти курс лимфодренажного массажа или прессотерапии, а также включить в рацион жирную рыбу (источник омега-3 и астаксантина) и свежие овощи с ягодами. Еще один полезный «коктейль» — вода с ломтиками огурца и веточкой розмарина, улучшающая микроциркуляцию и подпитывающая уровень коллагена.

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