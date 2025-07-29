«Строчку я, строчку вы»: как солистка «Миража» выступала без голоса в Липецке

Зрители были не против поддержать артистку.

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о том, как потеряла голос перед концертом. В интервью Газете.ру она вспомнила, что это произошло десять лет назад после прогулки на яхте по Москве-реке. На следующий день, перед выступлением на Дне города в Липецке, певица обнаружила, что еле может говорить.

Несмотря на надежды, что голос восстановится, во время поездки на концерт Болдышева принимала таблетки и полоскала горло. К вечеру состояние немного улучшилось, но низкие ноты она взять не могла. На сцене лидер группы Алексей Горбашов предупредил зрителей о проблемах с голосом и предложил выступить под фонограмму или петь с их помощью.

Зрители выбрали второй вариант, и концерт прошел в формате «строчку я, строчку вы».

Болдышева присоединилась к группе в 1991 году и подчеркнула, что коллектив всегда выступает без фонограммы. Она отметила, что для нее важно петь вживую, иначе музыка теряет смысл.

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