Подарок «по понятиям»: как Татьяна Овсиенко набила тату в тюрьме

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 44 0

У Татьяны Овсиенко есть татуировка за выступления перед заключенными

Татьяна Овсиенко. заключенные в качестве подарка набили ей тату

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Так заключенные выразили певице благодарность за концерт. Как это было?

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко получила в подарок за выступления в местах заключения татуировку. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Бывшая солистка известной группы «Мираж» в молодости выступала с концертами в тюрьмах. В одной из них ей пришлось выйти на импровизированную сцену аж семь раз, поскольку зал, где все проходило, был рассчитан на 100 человек, а заключенных было гораздо больше — 700. Татьяне тогда показалось нечестным, что одни насладятся музыкой, а другие будут обделены, поэтому заключенных группами заводили по очереди.

За всю работу ей неоднократно из тюрьмы привозили подарки, которые заключенные делали собственными руками. Но другой жест благодарности состоял в том, чтобы набить звезде татуировку. Тюремщик по всем «понятиям» набил на ее теле рисунок. Отказаться от такого было нельзя, поскольку делали «за уважение».

«Сзади у меня такое красивое сердечко, но там оно очень мягонькое, все сделано. Это в подарок за то, что работала по всем местам заключения. <…> Подарок, отказаться я не могу», — ответила Татьяна.

Артистка очень боялась, потому что делали в области поясницы. И она не знала, как это будет выглядеть в купальнике. Впрочем, после этого о других главных событиях в жизни она оставляла память в виде татуировок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, делала ли Овсиенко пластические операции.

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