Из-за бурного прошлого брак Гвинет Пэлтроу под угрозой: муж чувствует себя лишним

Голливудская звезда покорила немало своих знаменитых коллег. Так в ком же истинная причина беспокойства ее супруга?

Американская актриса Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фэлчак, сценарист и продюсер, переживают не самые лучшие времена. В окружении звезд даже заговорили о риске расставания, хотя вместе они с 2014 года (свадьбу сыграли в 2018-м), и союз этот всегда казался крепким и благополучным.

Проблем, как сообщается в материале портала Radar, несколько. Во-первых, злую шутку с Пэлтроу сыграла ее откровенность, которая, впрочем, неизменно подкупает поклонников и поддерживает интерес прессы. Артистка легко говорит на интимные темы и регулярно выдает резонансные заявления.

Брэду Фэлчаку долго удавалось держаться, но очередные подробности личной жизни жены до него, ставшие достоянием общественности, подкосили его. Автор свежей биографии Пэлтроу Эми Оделл довела ситуацию до критической точки. Она написала книгу без согласования с ее главной героиней, а еще раскрыла детали ее прошлых отношений с коллегами Беном Аффлеком и Брэдом Питтом (с ним в конце девяностых актриса была помолвлена).

«Брэд (Фэлчак) считает, что она скучает по тем бурным годам, когда встречалась с голливудскими звездами первой величины. А теперь вся эта история снова всплыла, и он чувствует себя лишним», — рассказал журналистам информатор из окружения Гвинет.

Когда откровениями сыпала сама Пэлтроу, Фэлчак еще держался, но теперь узнает все больше от посторонних, и это, по словам инсайдера, сильно его задевает. Еще хуже, что его сравнивают с экс-возлюбленными жены. Артистка считает происходящее «шумом таблоидов», не более, но уже опасается за отношения с супругом, которые этот шум может испортить.

«Она не выносит, когда теряет контроль над своим имиджем. И хотя она просит Брэда не обращать внимания на новости, напряжение между ними становится все сильнее», — заключил информатор.

А пока Брэду Фэлчаку приходится бороться с призраками бывших его звездной жены, разваливается еще одна популярная пара. Ранее, писал 5-tv.ru, модель Хейли Бибер, родившая ребенка год назад, честно рассказала, как слухи о разводе с Джастином Бибером влияют на ее эмоциональное состояние.

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