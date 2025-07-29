Мирный житель погиб в Ростовской области при атаке дрона ВСУ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Боевики нанесли удар беспилотниками по нескольким населенным пунктам региона.

Мирный житель погиб в Ростовской области при атаке дрона ВСУ

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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В результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников на Ростовскую область погиб водитель автомобиля. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам Юрия Слюсаря, в результате атаки также пострадали Каменск-Шахтинский и Сальск. В первом случае произошло возгорание травы в поле, во втором — повреждена частная постройка.

Кроме того, загорелся участок на железнодорожной станции. Для ликвидации пожара привлечены 45 огнеборцев и 12 единиц техники. Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные службы, последствия атаки уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что боевики ВСУ ударили беспилотником по поселку Таволжанка, тогда также погиб мирный житель. Виталий Ганчев подчеркнул, что все преступления украинских боевиков будут расследованы, а виновные — наказаны.

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