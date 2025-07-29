К школе готовы? Собрать ребенка к 1 сентября стало дороже

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Собрать ребенка в школу в 2025 году стало дороже

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Сколько родителям придется потратить на рюкзак, форму и канцелярские принадлежности в 2025 году?

Собрать ребенка к 1 сентября стало дороже. Как выяснили «Известия», стоимость школьного набора выросла примерно на 7%. Средний чек немного превышает 16 тысяч рублей.

Столько придется потратить на рюкзак, кроссовки, форму, в том числе для физкультуры, а также канцелярские принадлежности. Дороже всего обойдутся ранцы и школьная форма — в районе четырех тысяч рублей.

При этом аналитики отмечают — родители стали закупаться раньше, чтобы не попасть в ажиотажный спрос. Большинство делает это онлайн. Почти две трети всех покупок приходится на интернет-магазины.

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