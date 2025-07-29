Населенный пункт находится в Днепропетровской области.

Даже при текущем объеме финансирования ВСУ не способны сдержать натиск нашей армии. Которая активно наступает, в том числе, в Днепропетровской области.

При освобождении Малиевки, уже второго населенного пункта в этом регионе, наши бойцы преодолели противотанковый ров и несколько линий обороны. Затем боевиков выбили из укрытий, которые националисты готовили несколько лет.

«За день мы прошли более 15 километров по лесопосадке. Противник заблаговременно начал ее поджигать, все лесопосадки, минировать всевозможными самодельными взрывными устройствами, маркерами, фломастерами, но мы с этим уже были знакомы», — рассказал санитар-инструктор с позывным «Историк».

В Малиевке захвачено большое количество трофейной техники, в основном натовской. В частности, польские и американские минометы.

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