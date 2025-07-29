Штормовой ветер и ливни пришли на смену затяжной жаре в Петербурге

Эфирная новость 42 0

Порывы сорвали в Северной столице строительные леса, которые разбили автомобиль.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге на смену аномальной жаре пришел мощный циклон с проливными дождями и штормовым ветром. Порывы сорвали с бизнес-центра строительные леса.

Серьезно пострадала легковушка, припаркованная под окнами бизнес-центра. А вот прохожих разгул стихии, похоже, вообще не смутил. Люди шли мимо падающих конструкций как ни в чем не бывало.

Местные жители рассказали, что разбитый автомобиль принадлежал невесте одного из сотрудников центра. Возможно, она еще даже не знает о происшествии и скором ремонте. Любопытно, что ее жених сам предложил поставить машину под окнами, чтобы за ней было проще следить, пока хозяйка в отъезде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Сладкое под контролем: чем заменить сахар при диабете
12:57
Два сапера погибли при разминировании беспилотника ВСУ в Ростовской области
12:48
Щитовидке конец: врач объяснил, почему не стоит пить воду из пластика
12:36
Устроивший стрельбу в Нью-Йорке назвал причину своих проблем и попросил изучить его мозг
12:34
«Аэрофлот» вернулся к полетам по расписанию после сбоя в информсистеме
12:24
От кариеса до язвы желудка: чем опасен неприятный запах изо рта у детей

Сейчас читают

«Я никогда не побирался»: Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны
Боня о тяжелом прошлом: «Я голодная была, даже на пельмени не было денег»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс