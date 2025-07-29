Штормовой ветер и ливни пришли на смену затяжной жаре в Петербурге

В Петербурге на смену аномальной жаре пришел мощный циклон с проливными дождями и штормовым ветром. Порывы сорвали с бизнес-центра строительные леса.

Серьезно пострадала легковушка, припаркованная под окнами бизнес-центра. А вот прохожих разгул стихии, похоже, вообще не смутил. Люди шли мимо падающих конструкций как ни в чем не бывало.

Местные жители рассказали, что разбитый автомобиль принадлежал невесте одного из сотрудников центра. Возможно, она еще даже не знает о происшествии и скором ремонте. Любопытно, что ее жених сам предложил поставить машину под окнами, чтобы за ней было проще следить, пока хозяйка в отъезде.

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