Сладкое под контролем: чем заменить сахар при диабете

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Врач Юлия Атаманова: при диабете лучше воздержаться от приема сладкого

Сладкое под контролем: чем заменить сахар при диабете

Фото: 5-tv.ru

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Эндокринолог дала несколько полезных рекомендаций.

При диабете сахар лучше всего заменить на натуральный сахарозаменитель — стевию. Таким мнением с aif.ru поделилась врач-эндокринолог консультативно‑диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Юлия Атаманова.

Человеку, у которого выявили диабет, нужно прежде всего следить за уровнем сахара в крови. Поэтому врачи рекомендуют таким пациентам воздержаться от приема сладкого.

Более того, следует заменить сахар на его аналоги. Лучше всего использовать стевию. Однако ее вкус нравится далеко не всем: он сладкий, но с оттенком горечи.

В таких случаях Юлия Атаманова рекомендует попробовать синтетические сахарозаменители — эритрит, сукралозу и сахарин. Они точно так же, как и стевия, считаются безопасными. Однако при их регулярном употреблении могут возникнуть побочные реакции у организма. Поэтому важно соблюдать осторожность.

Врач подчеркнула, что сахарозаменители — это не панацея. Диабетикам не стоит съедать плитку шоколада за один присест, а потом успокаивать себя якобы тем, что она совсем не содержит сахар.

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