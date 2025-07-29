ЕС приостановил помощь Украине из-за давления на антикоррупционные органы

Евросоюз с 24 июля приостановил финансовую помощь Украине в связи со скандалом, связанным с попытками ограничить независимость антикоррупционных структур — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда», ссылаясь на свои источники.

Речь идет о временной заморозке выплат в рамках ключевых программ поддержки: в 2025 году Киев ожидал получить от ЕС 12,5 млрд евро по проекту Ukraine Facility и еще около 17,2 млрд евро по линии кредитной программы ERA Loans.

Поводом для приостановки финансирования стали действия украинской власти, которые были восприняты как давление на независимость НАБУ и САП. Эти структуры играют центральную роль в расследовании коррупции на высоком уровне, в том числе в сфере распределения международной помощи.

Под давлением гражданского общества и международных партнеров президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект, который направлен на восстановление независимости антикоррупционных органов.

Украинский парламент намерен рассмотреть этот законопроект в четверг, 31 июля. Основная цель инициативы — закрепить реальную самостоятельность НАБУ и САП, в том числе в кадровых и процессуальных вопросах, что является одним из условий продолжения международного финансирования.

Евросоюз неоднократно подчеркивал, что дальнейшая поддержка Украины будет напрямую зависеть от эффективности борьбы с коррупцией и соблюдения принципов прозрачности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.