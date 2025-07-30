«С людьми нужно ладить»: Трамп заявил, что его жене Мелании нравится Путин

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 49 0

Президент США Трамп об отношении супруги Мелании к Путину: Он ей нравится

Трамп заявил, что первой леди США Меланье нравится Путин

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

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Примечательно, что именно первая леди поспособствовала ужесточению политики Белого дома по отношению к России.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его жена Мелания Трамп относится к президенту РФ Владимиру Путину с симпатией. Соответствующее заявление американского лидера прозвучало в подкасте Pod Force One. Он также подчеркнул, что все его беседы с российским коллегой проходили благополучно и даже прекрасно.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: как жаль, они только что бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день днем», — сказал Трамп.

Первая леди регулярно напоминает президенту США об ударах Москвы по Украине. Это подтверждал и конгрессмен Дон Бэкон, подчеркнув, что именно Мелания повлияла на ужесточение политики Трампа по отношению к России. Минобороны РФ при этом неоднократно указывало, что ракеты направляются только на военные и энергетические объекты и связанную с ними инфраструктуру.

Стоит отметить, что и Путин, по словам главы Белого дома, адресовал похвалы первой леди США во время телефонных переговоров. Якобы российский лидер говорил, что Меланию уважают. В ответ на закономерный вопрос, что же думают о Трампе, Путин ответил: «Нет, Мелания нравится всем больше».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп дал десять дней на прекращение огня в ходе российско-украинского конфликта.

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