В США обнаружили «тысячи документов» о связи Трампа с Россией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Глава ФБР нашел их в «контейнерах для сжигания».

связи трампа с россией

Фото: Reuters/Umit Bektas

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Существуют «тысячи документов», якобы подтверждающих связь президента США Дональда Трампа с Россией. Все они были обнаружены директором ФБР Кэшем Пателем в «контейнерах для сжигания», сообщил телеканал Fox News.

В числе найденных документов — засекреченное приложение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема. Он содержит в себе данные, исходя из которых разведка США еще до начала расследования знала, что «ФБР играет роль в распространении данных о предполагаемых связях Трампа с Россией».

По данным телеканала, бюро вместе с ЦРУ, Минюстом, АНБ и офисом директора нацразведки занимается рассекречиванием документа. Следующий этап — его передача в юридический комитет Сената. Он обнародует эти данные.

«Патель и его сотрудники продолжают анализ найденных материалов, часть из которых касается секретных расследований, включая дело о предполагаемой связи Трампа с Россией. Часть документов была передана сенатору Грассли в рамках расследования», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Китай ответил на угрозы Трампа обещанием защищать свои энергетические интересы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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