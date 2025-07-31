ВС РФ сорвали операцию по переброске десанта боевиков ВСУ

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Удар по Очаковскому порту нарушил планы противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Сегодня стало известно об новой успешной атаке российских «Искандеров». Удар был нанесен по лагерю 169 учебного центра сухопутных войск боевиков ВСУ в Черниговской области.

Интересно, что еще до того, как появилась вот эта съемка с беспилотника наблюдателя, первыми о взрывах сообщили как раз украинские военные, заявив, что русские промахнулись и потери минимальные.

А вот подтвержденные данные говорят о том, что в лагере около 200 погибших и раненых.

Кроме того, еще один удар нанесен по Очаковскому порту. Именно оттуда боевики планировали операцию с переброской десанта на Тендровскую косу. Теперь эти планы сорваны.

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