Базы и секреты: число кибератак на компании в РФ увеличилось на четверть

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Число кибератак на компании в РФ увеличилось на четверть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Хакеры могут парализовать работу программного обеспечения.

Российские компании все чаще становятся целью заказных кибератак. Как выяснили «Известия», за год число таких случаев выросло примерно на четверть.

Организуют их конкуренты по бизнесу, чтобы получить базы данных клиентов, а также информацию о новых разработках и секреты стратегии.

Кроме того, хакеры могут парализовать работу программного обеспечения и заставить нести огромные убытки. Чаще всего хакеры атакуют промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения, финансовые организации и IT-компании.

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