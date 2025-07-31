Год непрерывных боев: как ВС РФ освободили Часов Яр

Часов Яр освобожден! В Минобороны сообщили о завершении боев, которые продолжались больше года! Для ВСУ город стал одним из главных узлов обороны в Донбассе. Националисты цеплялись за каждый метр. И теперь перед нашей армией открываются принципиально новые возможности.

В частности, дороги на Константиновку и Дружковку. И еще более крупные населенные пункты Славянск и Краматорск.

Часов Яр стал символом героизма и отваги наших бойцов. О главной военной победе этого лета рассказывает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Эту новость ждали со времен освобождения Артемовска: Часов Яр — полностью наш. Это выход на всю Славянско-Краматорскую агломерацию — главный укрепрайон ВСУ. И бои за него шли больше года.

Маленький город — но какой важный. Не переставая его утюжила артиллерия, с неба сыпались ФАБы, в воздухе одновременно находились десятки дронов. Здесь нет мест, где не шли кровопролитные бои. Сложнейшие, в городской застройке. Всушники вгрызались в каждый метр. Даже когда под их контролем осталось всего каких-то десять процентов площади города — выбивать их пришлось тяжелыми огнеметными системами.

Город на возвышенности, на карте видно, какое важное стратегическое положение занимает. Здесь ВСУ прикрывали Константиновку, важнейший логистический хаб, Дружковку, Краматорск, и еще пути снабжения группировки в Торецке, откуда постоянно обстреливают Горловку. Теперь этот плацдарм позволит нашей армии отрезать боевиков в Торецке и развить наступление в сторону Славянска и Краматорска.

«Часов Яр находится на высоте — максимальная высота — 245 метров. Соответственно, Краматорск где-то 190 метров, Славянск — более 70 метров. Учитывая, что расстояние от Часова Яра до Константиновки — порядка 6 километров, до Краматорска, может, чуть больше. Для дальнобойной артиллерии это ничего не значит. Кстати, современные FPV-дроны, в том числе оптоволоконные, также способны работать на дальности 20-30 километров», — отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Поэтому неонацисты упорно не сдавали Часов Яр. С 2014 года там был штаб АТО. Позже — тыловая группировка ВСУ. Город превратили в крепость похлеще Авдеевки. Помимо того, что он и так на возвышенности, с юга и востока защищен холмами, вокруг него возвели несколько оборонительных линий. Да и окружен степями, открытая местность. Дорогу к нему прозвали дорогой жизни или дорогой смерти — в зависимости от контекста.

Такая обстановка здесь была еще в августе прошлого года. Основная часть города от восточной, со стороны которой заходили наши бойцы, отделена каналом Северский Донец — Донбасс. Сделать за него рывок не удавалось несколько месяцев. Параллельно наши войска начали брать город в клещи, развивать наступление севернее и южнее Часов Яра.

«Идешь несмотря ни на что, арта по тебе работает — цель поставлена, задача стоит, надо ее выполнить, но когда возвращаешься обратно, уже порыв эмоций, ты выполнил работу, ты рад», — говорит боец с позывным «Малой».

Штурмовики шли снизу вверх, планомерно выдавливали боевиков из домов, руин зданий, из каждого подвала. ВСУ даже пытались контратаковать, но безуспешно. Повторился финальный этап битвы за Артемовск: огневые мешки, дезорганизация обороны врага. А большинство ротаций противника и подвоз им боеприпасов срывали наши операторы беспилотников.

Причем в Часов Яре остались те, кто ждали наших бойцов. Жители пытались покинуть город, перебраться на российскую сторону — вот группа с белым флагом — и по ним сразу же открывают огонь боевики. Сначала артиллерия, потом добивают FPV. Из 7 человек выжил только один.

«Потом наши начали сбрасывать. Мы передали по рации, что у нас есть раненные. Нам сбросили медикаменты и воду. А украинцы продолжали нас обстреливать», — рассказала местная жительница.

Часов Яр стал символом упорства наших бойцов, а вот ВСУ ни в какой символ его превратить так и не смогли, хотя пытались. Но получился очередной крах. За которым посыпаться может все вплоть до Краматорска, а возможно, и дальше.

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