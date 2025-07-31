Наезд на семью с детьми напавшими на «Крокус Сити Холл» был частью теракта

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Наезд на семью с детьми в «Крокус Сити Холле» был частью теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Наезд на семью с детьми, совершенный одним из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, был специально запланированной частью террористической операции. Пострадали восьмилетний мальчик и его 11-летняя сестра. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на документы, попавшие в их распоряжение.

«Мирзоев* Д. Б… управляя автомобилем Рено… увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля… на несовершеннолетних… причинив им телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в материалах дела.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года произошел один из самых масштабных терактов в современной истории России. Во время подготовки к концерту группа из четырех террористов открыла огонь по собравшимся зрителям и подожгла зал. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, которым потом был совершен наезд на перебегающую дорогу семью с детьми.

По версии следствия, исполнители атаки входили в запрещенное в России террористическое объединение и были завербованы за рубежом через интернет-платформы радикалов. Теракт вызвал широкий резонанс и осуждение как в России, так и за ее пределами. После нападения террористы пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны на российской территории в Брянской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
27 июл
Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из России
25 июл
Перед нападением в «Крокусе» террористы заглушили страх наркотиками
25 июл
Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах руководства Украины
8 июл
Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» поступило в суд
29 июн
Исполнители теракта в «Крокусе» назвали Украину организатором
23 июн
СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»
14 апр
Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» вменяемыми
22 мар
«Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год
22 мар
Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
22 мар
В СК назвали организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Психбольница вместо тюрьмы: судьбу «Смолинского маньяка» решит комиссия
12:43
Челябинский миллиардер выкупил права на альбом Гуфа за 95 млн рублей
12:27
На выставке в Манеже представят инновации столичной промышленности
12:11
Наезд на семью с детьми напавшими на «Крокус Сити Холл» был частью теракта
11:55
Гонка на выносливость: в Ленобласти прошел GARAGE FEST Игора Драйв 2025
11:38
Ключевская сопка выбросила пепел на высоту 6 км

Сейчас читают

«Па-пара-па-пам-пам»: Эдите Пьехе — 88 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Чуть не задел: к устроившему экстрим-шоу над Ладогой пилоту пришли с обыском

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс