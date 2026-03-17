Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют пересмотра приговора

Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» настаивает на пересмотре приговора в связи со смертью двух человек, участвовавших в процессе. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы пострадавших.

По словам Трунова, речь идет о Наталье Скисовой и Дмитрии Сараеве, которые скончались во время судебного разбирательства после длительного лечения. Тяжелые травмы, полученные в результате теракта, привели к хроническим болям и депрессии, что в итоге стало причиной их гибели.

Защита подала краткую апелляционную жалобу с требованием назначить комплексные посмертные судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Если эксперты установят прямую причинно-следственную связь между действиями террористов и смертями потерпевших, ответственность за это ляжет на осужденных. В этом случае адвокаты настаивают на отмене приговора, возврате дела прокурору и его пересмотре с ужесточением наказания для фигурантов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались вооруженные люди в камуфляже, открыли стрельбу и подожгли концертный зал. В результате погибли около 150 человек, свыше 600 получили ранения, один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Второй Западный окружной военный суд 12 марта 2026 года вынес приговор 19 фигурантам дела.

Четверо непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* — приговорены к пожизненному лишению свободы. Еще 11 пособников также получили пожизненные сроки, а четверым назначили от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года колонии.

При этом сам процесс шел в закрытом режиме, а обвиняемые до сих пор находятся в международном розыске: двое организаторов и четверо пособников скрываются от правосудия.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.