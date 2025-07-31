Неслучайный судья: Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри Букеровской премии

Лучший роман 2025 года назовут 10 ноября.

Актриса Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри Букеровской премии. Об этом сообщила пресс-служба конкурса на официальном сайте.

В состав жюри литературной премии вошли: писательница из Нигерии Айобами ​​Адебайо, ее американская коллега Кайли Рид, британский автор и литературный критик Крис Пауэр. Возглавил судейскую комиссию ирландский драматург Родди Дойл. Кроме того, оценивать произведения будет и звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер.

Актриса не случайно вошла в состав жюри. Она была одной из основательниц издательства SJP. А не так давно открыла подразделение в независимом издательстве Zando.

Уже опубликован лонг-лист претендентов на награду. Всего 13 романов, причем девять авторов номинированы на Букеровскую премию впервые.

Лауреата назовут 10 ноября. Он получит денежное вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, или почти 5,5 миллиона рублей.

В прошлом году победительницей была британская писательница Саманта Харви. Награду она получила за роман «На орбите».

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