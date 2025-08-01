Хейли и Джастин Бибер думают о рождении второго ребенка на фоне слухов о разводе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

В случае беременности супруга исполнителя собирается ограничить себя в путешествиях.

Хейли и Джастин Бибер думают о рождении второго ребенка на фоне слухов о разводе

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

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Супермодель Хейли Бибер и ее муж, певец Джастин Бибер, всерьез рассматривают идею пополнения в семье. Об этом написало издание Daily Mail.

По данным источника, несмотря на слухи о трудностях в браке звезд, американский исполнитель хочет стать отцом вновь, в то время как его супруга не исключает повторной беременности. Как отметили инсайдеры, предпринимательница Хейли готова поставить карьеру на второе место, чтобы обрести еще одного наследника.

«Хейли готова снова стать мамой, но только если им удастся на время скрыться от всеобщего внимания. Она хочет насладиться этим этапом жизни без давления общественности и плотного графика», — поделился близкий к женатой паре знакомый.

При этом осведомленный гражданин добавил, что в бытовых вопросах Джастин проявляет ответственность, а для своего пока единственного сына Джека Блюза он — любящий отец. В случае беременности Хейли собирается и дальше сниматься в Лос-Анджелесе, ограничив себя в путешествиях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Хейли Бибер прокомментировала слухи о разводе с Джастином.

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