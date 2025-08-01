Противоречивый герой? Спикер Гордумы Томска извинился за грубость

Оказалось, что мужчина, которому жестко ответил Сеченов, спровоцировал его своим поведением.

Начнем мы с события, которое многие могли просто не заметить на фоне сегодняшних важных новостей. Однако именно ситуация в Томске стала миниатюрным отражением всей окружающей нас действительности.

Изначально антигероем этой истории стал спикер городской думы, который на встрече с избирателями позволил себе очень крепкие выражения.

В сети многие поторопились назвать народного избранника хамом и потребовали дисциплинарной комиссии. А мы нашли видеозапись, сделанную буквально за несколько минут до этого конфликта. И на ней оппонент Сергея Сеченова орет на своих соседок матом, толкает их, а одну даже бросает на землю.

И вот как раз в этот момент появился Сергей Сеченов. Спикер Гордумы. Депутат, выигравший выборы после возвращения из зоны СВО, где был командиром штурмового отряда псковских десантников с позывным «Заслон». Гвардии майор, с орденом Мужества и медалью за боевые отличия. Участник возвращения Крыма и сирийской операции.

Так вот именно этот офицер спустя пару часов принес свои извинения дворовому хулигану. Но с небольшим пояснением.

«У каждого из нас есть свои недостатки. Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину! На этом я стоял и буду стоять!» — написал Сергей Сеченов в Telegram-канале.

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