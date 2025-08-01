Умер 418 раз: врачи спасли мужчину, сердце которого останавливалось по три раза в день

Пациенту поменяли дефибриллятор и провели сложную операцию.

Уникальный случай в истории российской медицины. Врачи спасли пациента, у которого 418 раз за пять месяцев останавливалось сердце. То есть он умирал в среднем три раза за сутки, но всегда спасал установленный ранее дефибриллятор.

Аппарат заново запускал сердце, но делал это так часто, что ресурс, рассчитанный на пять лет, выработал меньше чем за полгода. В итоге в Пермский кардиодиспансер мужчина попал в критическом состоянии.

«Удары такой силы, как будто искры из глаз сыпятся. Если аппарат не сработал, то можешь упасть в обморок, можешь не выйти, то есть смерть наступила», — рассказал Ярослав Завьялов.

В итоге пациенту поменяли дефибриллятор. Но самое главное — провели сложнейшую операцию, чтобы купировать все очаги аритмии. Теперь Ярослав Завьялов, конечно, не полностью здоров. Но он еще долгие годы сможет оставаться единственным человеком на земле, который умирал больше 400 раз.

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