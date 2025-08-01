Запуск корабля Crew Dragon на МКС перенесли на сутки из-за погоды

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В НАСА решили не рисковать и перенесли старт.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Буквально за мгновения до старта сегодня отложен запуск корабля Crew Dragon, который должен был лететь на МКС. На борту в этот момент находились космонавт Олег Платонов, два американских астронавта и один японский. Вот фрагмент трансляции из Хьюстона.

«Dragon SpaceX, нам не повезло с погодой. Прямо над площадкой нависло большое кучевое облако, так что мы в итоге отменили запуск из-за непогоды. Мы начинаем разгрузку ракеты», — сказале в центре управления полетами.

Вот с этого ракурса прекрасно видно огромное грозовое облако прямо над стартовой площадкой. Конечно, ракета в него не врежется. Но вот разница давлений вполне может повлиять на траекторию взлета. Именно поэтому в НАСА решили не рисковать и перенесли старт ровно на сутки. Новый уже завтра после 20:00 по Москве.

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