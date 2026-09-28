Путин: Жириновского сейчас не хватает

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 44 0

Президент сделал заявление о бывшем лидере ЛДПР

Путин про Жириновского на встрече с лидерами Госдумы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, обращаясь к главе государства на встрече с представителями политических партий России, отметил, что нынешняя думская компания была для партии первой без Жириновского за всю историю ее существования.

«Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях», — ответил Путин.

Жириновского не стало в апреле 2022 года. До этого на протяжении более 30 лет он бессменно занимал пост председателя ЛДПР и был депутатом Госдумы восьми созывов.

В интервью к документальному фильму о политике Путин вспоминал их последний разговор, в котором Жириновский заявлял: «Мне же еще рано уходить, — сказал он, — я ведь еще нужен России».

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