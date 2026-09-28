Зюганов рассказал Путину о том, что кампания КПРФ прошла под флагом победы

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович, для меня и моей команды это была девятая выборная кампания. Одна из самых славных и драматичных. Неслучайно мы подчеркнули и трижды обращались ко всем гражданам страны и всем нам, чтобы она прошла, прежде всего, под флагом победы, считаю эту постановку предельно правильной», — отметил Зюганов.

Также глава КПРФ поблагодарил всех причастных к деятельности партии.

«Я благодарю своих друзей, которые приехали со всей планеты и которые помогли нам формировать на основе и советского опыта и китайского прорыва действительно эффективные программы», — рассказал Геннадий Андреевич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поблагодарил ЦИК за масштабную работу, проделанную на выборах. Президент России также подчеркнул, что голосование стало подтверждением легитимности органов исполнительной и представительной власти в нашей стране.

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