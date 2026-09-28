Зюганов рассказал Путину о том, что кампания КПРФ прошла под флагом победы

Для команды прошедшее голосование стало девятой выборной кампанией.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину.
«Владимир Владимирович, для меня и моей команды это была девятая выборная кампания. Одна из самых славных и драматичных. Неслучайно мы подчеркнули и трижды обращались ко всем гражданам страны и всем нам, чтобы она прошла, прежде всего, под флагом победы, считаю эту постановку предельно правильной», — отметил Зюганов.
Также глава КПРФ поблагодарил всех причастных к деятельности партии.
«Я благодарю своих друзей, которые приехали со всей планеты и которые помогли нам формировать на основе и советского опыта и китайского прорыва действительно эффективные программы», — рассказал Геннадий Андреевич.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поблагодарил ЦИК за масштабную работу, проделанную на выборах. Президент России также подчеркнул, что голосование стало подтверждением легитимности органов исполнительной и представительной власти в нашей стране.
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