Путин подписал закон о выплате двух пенсий участникам СВО и добровольцам Донбасса

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Путин подписал закон о выплате двух пенсий участникам СВО

Путин подписал закон о выплате двух пенсий участникам СВО и добровольцам Донбасс

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Получение денежных средств возможно также по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства.

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет право на получение двух пенсий участникам специальной военной операции (СВО), а также добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами в ходе этой операции. Соответствующий законопроект опубликовали 31 июля на официальном портале правовой информации.

В документе говорится о гражданах, заключивших контракты с организациями, поддерживающими Вооруженные силы РФ, и получивших инвалидность во время участия в спецоперации. Им предоставляется право либо на пенсию по инвалидности вместе со страховой пенсией по старости, либо на пенсию по инвалидности и пенсию за выслугу лет.

Кроме того, закон закрепляет право наследников погибших участников СВО на получение пенсионных накоплений по истечении установленного срока без необходимости обращаться в суд для восстановления права. Для этого требуется представить документ, подтверждающий смерть или участие в боевых действиях. Также предусматривается выплата пенсии по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства, если погибший родитель получал такую пенсию по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Также в этот день Путин подписал закон, обязывающий в течение 30 дней назначать выплаты раненым, добровольцам и семьям погибших участников СВО. Согласно документу, единовременные выплаты должны быть произведены не позднее месяца с момента возникновения права на них. При этом закон вводит возможность предоставления льгот гражданским женам погибших бойцов СВО при выполнении определенных условий.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин подписал закон об ограничении максимального срока рассрочки.

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