Швейцария не достигла соглашения с США по пошлинам

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Торговый дефицит, вероятнее, остается основной проблемой для Соединенных Штатов

Швейцария не добилась соглашения с США по пошлинам

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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У Швейцарии не получилось договориться с США относительно пошлин. Об этом рассказала президент Швейцарии Карин Мария Келлер-Зуттер в соцсети.

«Сегодня я разговаривала с президентом США Дональдом Трампом перед крайним сроком введения пошлин. Эта беседа не позволила достичь согласия по заявлению о намерениях, согласованному между Швейцарией и США», — отметила глава государства в блоге.

По словам швейцарского лидера, торговый дефицит по-прежнему остается главной проблемой для Соединенных Штатов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп ввел торговые пошлины в 40% на товары из Бразилии и в 50% на медь. Новые тарифы начнут работать с 1 августа и затронут медные полуфабрикаты вместе с производными изделиями с повышенным содержанием меди.

В администрации американского лидера уточнили, что новые тарифы не затронут медный лом, а также материалы и руды, концентраты, катоды, аноды и штейны. В этих категориях сохранится прежний таможенный режим.

В апреле президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что страна не присоединится к возможным контрмерам Евросоюза против США.

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