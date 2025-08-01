Актриса Калинина нашла тайную книгу бабушки по эзотерике: «Мне запрещала заниматься»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 29 0

Актриса Калинина: бабушка всегда запрещала мне заниматься эзотерикой

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Послушалась ли артистка совета близкого человека?

Бабушка актрисы Таисьи Калининой запрещала внучке заниматься эзотерикой. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама артистка на премьере фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка».

«Бабушка мне всегда запрещала заниматься такими вещами (эзотерикой. — Прим. ред.). Она говорила: „Никогда в это не лезь“. Но после ее смерти я нашла ее книжку, и там много такого рода информации», — поделилась Таисья.

Актриса была удивлена тем, что ее родной человек практиковал подобные вещи. Но она понимает, что на Руси эзотерика была довольно распространенным явлением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Под ограничения могут попасть астрологи, тарологи, биоэнергетические терапевты, кристаллотерапевты, игропрактики, алхимики, маги, медиумы, аура-диагносты и многие другие. Всего в списке — 36 наименований деятельности. Однако на традиционные религиозные организации данный запрет не распространяется.

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