Кофейные клизмы вместо химиотерапии: 23-летняя британка умерла из-за отказа от лечения

При должной терапии по рекомендациям врачей ее шансы выжить были равны 80%.

Жительница Великобритании, 23-летняя Палома Шемирани, умерла от рака, который лечила народными средствами. Об этом сообщает BBC.

За семь месяцев злокачественная опухоль сгубила девушку, которая отказалась от лечения, назначенного врачами, и обратилась за помощью к народной медицине.

Девушка пришла в больницу с жалобами на боль в груди и затрудненное дыхание. Специалисты диагностировали онкологию — неходжкинскую лимфому. При этом врачи поспешили обнадежить Палому: при должном лечении ее шансы выжить были равны 80%.

Однако Шемирани испугалась химиотерапии и ее побочных эффектов вроде облысения, тошноты и бесплодия. Доктора предложили ей заморозить яйцеклетки и приступить к приему необходимых препаратов. Но вместо этого она перестала есть мясо и начала делать кофейные клизмы.

Оказалось, что ее мать несколько лет назад страдала от рака груди. Опухоль женщине удалили хирурги, но благодарила за свое спасение женщина почему-то именно народные средства.

Когда у ее дочери под мышкой образовалась еще одна опухоль, мать и ее возлюбленный, тоже сторонник непроверенных методов лечения, были уверены, что это хороший знак. Якобы так болезнь покидает организм.

Братья Паломы пытались через суд признать сестру недееспособной, чтобы насильно заставить лечиться по рекомендациям врачей, но не успели. У Шемирани случился сердечный приступ, и через несколько дней она умерла.

Медики предупреждают, что кофейные клизмы не только не приносят пользу, но и могут нанести значительный вред здоровью. Они приводят к обезвоживанию, воспалению кишечника, провоцируют появление болезней сердца и легких.

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