«Это ведет нас к деградации»: Рома Зверь про использование ИИ в музыке

Артист возмущен нынешней ситуацией в индустрии.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в музыке приводит к деградации не только индустрии, но и зрителей. Такое мнение выразил певец Рома Зверь в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

Артист довольно часто изучает ситуацию в музыкальной индустрии и пришел к неутешительному выводу.

«Раз в два-три месяца мониторю музыку. Включаю просто музыкальные каналы, радиостанции и слушаю, что сейчас происходит. Я просто обалдел от того, что девять из десяти песен практически одинаковые. Их не отличить», — возмущается артист.

Кроме того, артист подметил, что все эти треки были безликими. Было ощущение, что их все писал один человек.

«Человек не может написать так! Это искусственный интеллект. К сожалению, певцы и певицы используют вот такую простую технологию, которая просто все обезличивает. Это как будто одна длинная песня, и это ужасно, на мой взгляд», — отмечает Рома Зверь

Музыкант уточняет, что ужасен не сам факт использования ИИ, а то, что мы все это слушаем.

«Это просто ведет нас к деградации, если честно», — констатирует артист.

Более того, если люди будут слушать только такую музыку, то будут считать это нормой. Но это совсем не так.

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