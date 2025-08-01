Умер народный артист РСФСР Юрий Еремин

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Он стал наставником для многих звезд, которые сегодня блистают на сцене.

Народный артист РСФСР Юрий Еремин ушел из жизни на 82 году

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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На 82-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Юрий Еремин. Об этом сообщили в пресс-службе театра Моссовета.

Самые известные постановки Еремина — «Старик», «Палата № 6» и «Царь Эдип».

«Юрий Иванович Еремин был убежден: «Если искусство не воздействует на струны души, оно никому не нужно». И его постановки никого не оставляли равнодушными, включая даже самую сложную аудиторию — подростков, которые неизменно воодушевлением и вниманием принимают «Р. Р. Р.» по «Преступлению и наказанию», — отметили в пресс-службе театра.

Также подчеркивается, что Юрий Иванович как никто умел работать с артистами. Он стал наставником для многих звезд, которые сегодня блистают на сцене. Неповторимый юмор, уникальная способность в краткости изложить великий смысл — в этом весь талант Еремина.

«Нам будет очень не хватать его. Светлая память. О времени прощания сообщим отдельно», — заключили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер звезда сериала «Война миров» актер Джозеф Циглер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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