Пенсии неработающих граждан в 2025 году будут не менее 15 тысяч рублей

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 10 0

Государство компенсирует недостающую сумму с помощью федеральной доплаты.

Пенсии неработающих граждан в 2025 году будут не менее 15 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В следующем году неработающие пенсионеры в России будут получать не менее 15 250 рублей в месяц благодаря назначению федеральной социальной доплаты. Об этом 2 августа сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, передает РИА Новости.

По его словам, такая мера предусмотрена для поддержки пожилых граждан, чьи доходы не дотягивают до уровня прожиточного минимума. Если пенсия не достигает установленного порога, государство компенсирует разницу — либо за счет федеральной, либо региональной доплаты.

Как пояснил депутат, федеральная доплата назначается, если региональный прожиточный минимум ниже федерального, и наоборот — региональная, если он выше. На 2025 год федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 15 250 рублей.

Для получения доплаты жители Москвы и Подмосковья могут обратиться в Социальный фонд, МФЦ «Мои документы» или воспользоваться региональными электронными сервисами. Пенсионеры из других регионов могут подать заявление через портал «Госуслуги».

«Из госбюджета такому пенсионеру будет приходить сумма, которая дополнит размер его пенсии до прожиточного минимума», — резюмировал Говырин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о выплате двух пенсий участникам СВО и добровольцам Донбасса.

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