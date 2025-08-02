Собянин: в этом году Москву украсят 53 миллиона цветов

В Москве продолжается масштабное озеленение: этим летом город украсят 53 миллиона цветов, включая редкие виды и экзотические растения. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге, число цветников в городе по сравнению с 2010 годом увеличилось почти в 2,5 раза.

Как отметил Собянин, цветы не только украшают город, но и выполняют экологическую функцию: они очищают воздух, задерживают пыль и снижают уровень шума. Высадка растений проводится поэтапно: весной появляются однолетние цветы, такие как виолы, а летом и осенью — многолетники, включая ирисы, пионы, астры, флоксы и другие.

Озеленение Москвы идет и в рамках фестиваля «Сады и цветы». Так, на более чем 70 городских площадках появились прогулочные и лаунж-зоны с редкими растениями — японским цитрусом, бутылочным деревом, фейхоа сочной и другими растениями. В рамках фестиваля создаются тематические арт-объекты: цветочные композиции в виде звезд, георгиевских лент и символов Победы.

Яркие клумбы появляются в парках, скверах, на улицах, мостах, набережных и даже у зданий МФЦ, больниц и ЗАГСов.

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