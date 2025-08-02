Просто Ирина: в семье певицы Нельсон слово «бабушка» под запретом

У звезды группы Reflех есть внук Кристофер.

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, что в ее семье запрещено слово «бабушка». Этим артистка поделилась в интервью журналистке Мадонне Мур.

В этом году Нельсон исполнилось 53 года. Артистка уже много лет находится в статусе звездной бабушки. Однако это слово ей совсем не нравится. Более того, в ее семье оно под запретом. Внук певицы — Кристофер — называет ее просто Ирина.

«В нашем обществе есть навязанные стереотипы, а я не хочу им следовать», — сказала Нельсон, отвечая на вопрос, почему ей не нравится слово «бабушка».

Звезда группы Reflex добавила, что у нее есть свое представление о продолжительности жизни, периодах молодости, зрелости и мудрости.

«Старости нет. Есть третья часть жизни — мудрость. Это самая интересная часть жизни, к которой мы должны прийти», — заключила знаменитость.

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