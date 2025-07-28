Прохор Шаляпин женился на женщине младше себя

«Бракосочетание» шоумена оказалось частью телевизионного эксперимента.

Известный российский певец и завсегдатай светской хроники Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания — он в четвертый раз женился, сообщает 7Дней.ru.

Свадьба с 37-летней Ольгой Вашуриной, блогером-кондитером, прошла в рамках телевизионного проекта на федеральном канале. Согласно правилам шоу, незнакомые ранее участники официально вступают в брак, проводят вместе неделю и в финале решают, останутся ли вместе или расстанутся.

Для 41-летнего Шаляпина участие в подобных проектах — не в новинку. Его имя неоднократно мелькало в СМИ благодаря громким и неоднозначным романам. Первую жену он выбрал в 18 лет — она была значительно старше. Затем последовал брак с Ларисой Копенкиной, которая была старше артиста на 28 лет, и трагичная история с канадской миллионершей Татьяной-Клаудией Дэвис, умершей вскоре после их свадьбы в 2021 году.

Ольга Вашурина, нынешняя «невеста» Шаляпина, — личность медийная. Помимо участия в шоу, она ведет блог, в котором делится обзорами десертов, и нередко появляется на экране рядом с именитым кондитером Ренатом Агзамовым. Вне проекта она — мама двоих детей и, по словам организаторов, — «женщина с характером».

Пока неясно, перерастет ли «экспериментальный брак» в реальные отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подходе Прохора Шаляпина к деньгам.

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