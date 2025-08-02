The Hill: Сенат США отложит рассмотрение санкций против России до осени

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The Hill: сенаторы-республиканцы уходят на каникулы в первые дни августа

The Hill: Сенат США отложит рассмотрение санкций против России до осени

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

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К обсуждению инициатив сенаторы вернутся не раньше сентября.

Сенат США не успеет рассмотреть законопроект о новых санкциях против России до конца лета 2025 года. Об этом сообщило издание The Hill.

По данным журналистов, сенаторы-республиканцы готовятся уйти на каникулы, вероятно, так и не завершив работу над масштабным пакетом ограничительных мер.

Рабочая сессия верхней палаты Конгресса завершается в первые дни августа, а к обсуждению новых инициатив сенаторы вернутся лишь в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Вашингтон уже активизировал санкционную политику, но в отношении другого государства. Минфин США ввел крупнейший за последние семь лет пакет ограничений против Ирана. В санкционный список вошли более 50 физических и юридических лиц, а также свыше 50 судов, задействованных в поставках и продаже иранской нефти.

Американские власти заявили, что меры направлены на уничтожение глобальной финансовой сети, связанной с Мохаммедом Хоссейном Шамхани — сыном советника верховного лидера Ирана по вопросам национальной безопасности.

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