«Сможет добиться прорыва»: Уиткофф посетит Москву в эти выходные

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 20 0

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер: Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные

«Сможет добиться прорыва»: Стивен Уиткофф приедет в Москву в эти выходные

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Он надеется на прорыв в вопросе украинского конфликта.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву в эти выходные. Об этом в интервью телеканалу NBC рассказал постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва», — заявил дипломат.

Уитэкер отметил, что Трамп все больше разочаровывается в процессе урегулирования украинского конфликта, в котором «нет подвижек». По словам дипломата, глава Белого дома полагает, что решение сложившейся ситуации можно искать только за столом переговоров.

Ранее Трамп озвучил 50-дневный ультиматум, в течение которого Россия должна была согласиться на прекращение огня. Однако затем он сократил этот срок до 10–12 дней, пообещав применить новые меры, включая 100% пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих нефть у РФ, если соглашение не будет достигнуто.

В то же время глава Белого дома допускает, что его подход к урегулированию конфликта на Украине через давление на Россию может оказаться неэффективным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «крепким орешком». Глава Белого дома подчеркнул, что его мнение о президенте РФ за эти годы не изменилось.

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