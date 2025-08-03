На границе Эстонии с Россией установили железные ворота и выдвижные барьеры

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Установку всех «заборов» завершат к сентябрю текущего года.

Эстония возвела забор на границе с Россией

Фото: IMAGO/Scanpix/ТАСС

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На мосту через реку Нарва, которые соединяет Эстонию и Россию, установили массивные металлические ворота. Об этом сообщает издание ERR.

В настоящее время новая огромная конструкция уже полностью блокирует автомобильную полосу на въезд в страну. Несмотря на это, скоро там установят еще и выдвижные барьеры. Они также будут перекрывать движение транспорта. Это нужно, как утверждают эстонские СМИ, для безопасности погранпункта.

По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу, подобные заграждения разместят на всех въездах в Эстонию. Он рассказал, что кроме барьеров и металлических ворот на мосту появится конструкция, которая будет «мешать» пешеходом свободно проходить на территорию страны.

Установку всех «заборов» на границе с Россией завершат к сентябрю текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония может заблокировать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Возможная причина — цены на нефть.

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