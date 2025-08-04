Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы
Возгорание произошло на площади в 13 «квадратов».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В результате пожара в квартире многоэтажки на юге столицы погиб мужчина старше 55 лет. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на площади в 13 «квадратов», сообщил источник 5-tv.ru.
«Произошел пожар в трехкомнатной квартире на 12-м этаже жилого дома на улице Ключевая. В результате возгорания погиб мужчина», — заявил источник.
Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул с сигаретой.
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