Главе Белого дома порекомендовали быть осторожнее в резких высказываниях.

В США признали, что президент России Владимир Путин прав в необходимости серьезных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft.

В публикации отмечается, что для достижения мирного соглашения президенту США Дональду Трампу следует подготовить и показать Путину подробный план урегулирования конфликта.

Издание добавляет, что Путин всегда подчеркивал важность устранения первопричин конфликта. Кроме того, российский лидер готов к диалогу, но лишь на справедливых условиях, учитывающих интересы его страны и реальные обстоятельства на поле боя. Поэтому обсуждать вопросы с Россией без ультиматумов и с готовностью к компромиссам крайне необходимо.

Также RS обращает внимание, что в публичной риторике лидеров России и США сейчас преобладает жесткость, которая в первую очередь ориентирована на внутреннюю аудиторию. Дональду Трампу авторы публикации порекомендовали быть осторожнее в резких высказываниях.

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