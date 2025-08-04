«Путин прав»: в США выступили с призывом к Трампу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

RS: Путин — прав, а Трамп должен предоставить план по урегулированию по Украине

Путин — прав, а Трамп должен предоставить план по урегулированию по Украине

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главе Белого дома порекомендовали быть осторожнее в резких высказываниях.

В США признали, что президент России Владимир Путин прав в необходимости серьезных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft.

В публикации отмечается, что для достижения мирного соглашения президенту США Дональду Трампу следует подготовить и показать Путину подробный план урегулирования конфликта.

Издание добавляет, что Путин всегда подчеркивал важность устранения первопричин конфликта. Кроме того, российский лидер готов к диалогу, но лишь на справедливых условиях, учитывающих интересы его страны и реальные обстоятельства на поле боя. Поэтому обсуждать вопросы с Россией без ультиматумов и с готовностью к компромиссам крайне необходимо.

Также RS обращает внимание, что в публичной риторике лидеров России и США сейчас преобладает жесткость, которая в первую очередь ориентирована на внутреннюю аудиторию. Дональду Трампу авторы публикации порекомендовали быть осторожнее в резких высказываниях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:36
Главное — уверенность? Психолог раскрыла секрет привлекательности
16:27
«Противоречивые чувства»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как прошел суд
16:15
Женщины — да, нацисты — нет: ТЦК обязал женщин-медиков встать на учет
16:09
«Путин прав»: в США выступили с призывом к Трампу
15:58
Пищевая безопасность: почему мясо нельзя размораживать в воде
15:52
СВР предупредила о подготовке британскими спецслужбами экологической катастрофы

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс