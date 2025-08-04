Захарова: Россия готова к наращиванию сотрудничества с БРИКС

Правительство РФ готово к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС. Такой подход нужен для противодействия незаконному санкционному давлению, исходящему от США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Дипломат оценила политику администрации президента США Дональда Трампа по ужесточению торговых тарифов в отношении ключевых международных партнеров России.

«У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и в первую очередь БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка», — заявила Захарова.

Она также отметила, что такие действия Белого дома выглядят как посягательство на национальный суверенитет стран и вмешательство в их внутренние дела.

В середине июля Трамп объявил о 50-дневном ультиматуме России с требованием урегулировать конфликт на Украине. В противном случае он пообещал ввести «вторичные» санкции и пошлины в отношении стран, торгующих с РФ. Позже он сократил этот срок до 10-12 дней. Американский лидер заявлял, что готов объявить о новых ограничениях в случае отсутствия соглашения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональду Трампу порекомендовали смягчить риторику в отношении России.

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