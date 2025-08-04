Захарова: Россия готова к наращиванию сотрудничества с БРИКС

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Такой подход нужен для противостояния санкциям США.

Захарова: РФ готово к наращиванию сотрудничества с БРИКС

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство РФ готово к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС. Такой подход нужен для противодействия незаконному санкционному давлению, исходящему от США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Дипломат оценила политику администрации президента США Дональда Трампа по ужесточению торговых тарифов в отношении ключевых международных партнеров России.

«У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и в первую очередь БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка», — заявила Захарова.

Она также отметила, что такие действия Белого дома выглядят как посягательство на национальный суверенитет стран и вмешательство в их внутренние дела.

В середине июля Трамп объявил о 50-дневном ультиматуме России с требованием урегулировать конфликт на Украине. В противном случае он пообещал ввести «вторичные» санкции и пошлины в отношении стран, торгующих с РФ. Позже он сократил этот срок до 10-12 дней. Американский лидер заявлял, что готов объявить о новых ограничениях в случае отсутствия соглашения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональду Трампу порекомендовали смягчить риторику в отношении России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Затор на Крымском мосту: тысячи автомобилей стоят в очереди на досмотр
18:06
Захарова: Россия готова к наращиванию сотрудничества с БРИКС
17:52
«Не должны подчиняться доллару»: Лула да Силва о создании альтернативной валюты
17:39
Захарова указала на кризис ценностей у населения Канады
17:26
Американского рэпера Soulja Boy арестовали за незаконное хранение оружия
17:14
Боррель: военная помощь ЕС Украине была заморожена из-за позиции Венгрии

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс