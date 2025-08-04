Посольству Германии в Москве заявлен протест из-за высказываний о Южных Курилах

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Посол ФРГ поставила под сомнение территориальную целостность России.

Посольству Германии в Москве заявлен протест из-за заявлений о Южных Курилах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Посольству ФРГ в Москве заявлен протест. Причиной стало высказывание немецкого посла в Японии Петры Зигмунд о южных Курильских островах. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии П. Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов», — сообщает пресс-служба дипведомства.

Как отмечают представители МИД РФ, заявления Петры Зигмунд являются неприкрытым посягательством на территориальную целостность РФ. Также дипломаты уточнили, что Южные Курилы присоединены к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Принадлежность островов закреплена в послевоенных договоренностях союзных держав, а также уставом ООН.

Кроме этого, в дипведомстве отметили, что высказывания Зигмунд рассматриваются как поддержка японских претензий на острова, особенно учитывая совпадение с годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цунами уничтожило все оборудование рыбного завода «Алаид» на Курилах.

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