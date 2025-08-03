Цунами уничтожило все оборудование рыбного завода «Алаид» на Курилах

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Предприятие не сможет продолжать осуществлять свою деятельность в ближайшее время.

Цунами уничтожило все оборудование рыбного завода «Алаид» на Курилах

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» в Северо-Курильском районе полностью остановил свою деятельность после разрушительного цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Камчатки. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, предприятие не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. В результате удара стихии выведено из строя все электрооборудование, включая трансформаторную подстанцию, холодильные камеры и конвейерные линии в производственных цехах.

Также разрушены вспомогательные подразделения — столярный цех, склад ГСМ и отдел по пошиву рыболовных сетей. Цунами уничтожило краны, погрузочную технику и вывело из строя значительную часть инфраструктуры предприятия. Много материальных ценностей из-за контакта с морской водой признаны непригодными для дальнейшего использования.

По оценке местных властей, волной с завода также было смыто 120 тонн лосося и 1 тонна гребешка. Сотрудники предприятия уже приступили к расчистке территории от завалов.

«Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после этого можно будет говорить о сроках восстановления предприятия», — уточнили в администрации района.

Напомним, в среду на Камчатке произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,8. Толчки ощущались и на северных Курилах, где была объявлена угроза цунами и введен режим ЧС. По данным властей, четыре волны цунами нанесли урон объектам портовой инфраструктуры и прибрежным предприятиям. В настоящее время в Северо-Курильске восстановлены морское сообщение и работа местного порта.

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