ВСУ устанавливают на границе с РФ ретрансляторы для увеличения дальности атак дронов

Оборудование размещают в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают в Харьковской области возле границы с Россией ретрансляторы для увеличения дальности действия своих дронов, направленных на объекты в Белгородской области. Об этом, ссылаясь на свои источники в российских силовых структурах, сообщают РИА Новости.

«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — отметил собеседник.

В ночь на 4 августа силы ПВО России уничтожили в небе на Белгородской областью восемь украинских беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сбили в регионе.

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