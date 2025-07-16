Украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сбили в регионе

Это еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Oleksandr Rupeta; Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov; 5-tv.ru
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На подлете к Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.
«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: „С любовью для жителей Белгорода“. Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — отметил чиновник.
Кроме того, Гладков обратился к бойцам группировки «Север» со словами благодарности за слаженную работу и поражение вражеских беспилотников.
Белгородская область постоянно сталкивается с ударами дронов ВСУ. В ночь с 14 на 15 июля в небе над регионом были сбиты 32 БПЛА. Причем всего над Россией тогда уничтожили 55 беспилотников.
Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина, который получил тяжелое ранение головы в результате атаки дрона ВСУ в Воронеже, скончался, находясь в коме.
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