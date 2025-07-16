Украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сбили в регионе

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 189 0

Это еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Oleksandr Rupeta; Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На подлете к Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: „С любовью для жителей Белгорода“. Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — отметил чиновник.

Кроме того, Гладков обратился к бойцам группировки «Север» со словами благодарности за слаженную работу и поражение вражеских беспилотников.

Белгородская область постоянно сталкивается с ударами дронов ВСУ. В ночь с 14 на 15 июля в небе над регионом были сбиты 32 БПЛА. Причем всего над Россией тогда уничтожили 55 беспилотников.

Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина, который получил тяжелое ранение головы в результате атаки дрона ВСУ в Воронеже, скончался, находясь в коме.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 июл
Пострадавший после атаки БПЛА боевиков ВСУ в Воронеже мужчина скончался
16 июл
Трое мирных жителей ранены в результате атаки боевиков ВСУ на Горловку
15 июл
Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область возросло до 27 человек
15 июл
Более 50 беспилотников боевиков ВСУ уничтожили силы ПВО над регионами РФ за ночь
11 июл
В результате падения беспилотника в Липецкой области погиб один человек
11 июл
На предприятии в Курской области после атаки дрона ВСУ начался пожар
10 июл
В Брянской области от атаки дронов-камикадзе ВСУ пострадала женщина
9 июл
Трое пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске находятся в тяжелом состоянии
9 июл
Два летевших на Москву дрона ВСУ ликвидировали силы противовоздушной обороны
9 июл
В Курской области две женщины получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
-0.41 90.56
-0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:56
Вина пилотов? Air India не нашла проблем в топливных системах Boeing после крушения
23:37
«Какая-то тайна»: друг бывшего мужа Кати Лель раскрыл детали его исчезновения
23:18
В 49 лет погиб бронзовый призер Олимпиады-2010 Гренвольд из-за удара молнии
23:00
Хозяин Аннабель умер при загадочных обстоятельствах — история проклятой куклы
22:44
Украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сбили в регионе
22:27
Путин назвал хитрюгой сотрудника завода после вопроса о программе «Молодая семья»

Сейчас читают

В Чехии признали невозможность наказать свои компании, торгующие с Россией
Рядом с первой женой: режиссера Юрия Мороза похоронили в Москве
Молча принимали соболезнования: с Юрием Морозом простились жена и дочь
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025