Всевидящее око: в Петербурге незаконные ларьки выявляют с помощью ИИ

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в Петербурге незаконные ларьки выявляют с помощью ИИ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Самарин; 5-tv.ru

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По городу курсируют мобильные комплексы со встроенной нейросетью.

Высокие технологии вышли на улицы Петербурга. Теперь с помощью искусственного интеллекта можно бороться с незаконными ларьками. Выявляют их автомобили со встроенной нейросетью. В ходе патрулирования улиц они сканируют пространство и вычисляют самовольно установленные палатки.

С конца июля найдены два таких объекта. Нарушителям предстоит заплатить штраф в 50 тысяч рублей, а также снести постройку. Вообще в Петербурге мобильные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом, уже два года помогают выявлять ямы во дворах, установку незаконных кондиционеров и граффити.

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