Мерил Стрип чудом избежала смерти на съемках, скатившись с крутой лестницы

Неприятный инцидент произошел на съемках продолжения фильма «Дьявол носит Prada».

Звезде фильма «Дьявол носит Prada» 76-летней актрисе Мерил Стрип чудом удалось избежать серьезных травм, упав с крутой лестницы. Об этом пишет издание Daily Mail.

Опасный инцидент случился не так давно на съемках продолжения картины «Дьявол носит Prada». В новом фильме актриса вновь сыграет строгую и немного заносчивую редактора журнала про моду Миранду Пристли.

текст. © Getty Images/TheStewartofNY

Все произошло в нью-йоркском Музее естественной истории. Там команда снимала эпизод предстоящей картины. Для кадра актриса облачилась в эффектное красное платье, а к нему шли туфли того же цвета на высочайшем тонком каблуке. В итоге Стрип не удержала равновесие и поскользнулась. Как утверждает Daily Mail, Мерил буквально скатилась с лестницы, но, к счастью, все завершилось благополучно. Поклонники актрисы, узнав об этом назвали произошедшее настоящим чудом, ведь Стрип уже не так молода и все могла закончиться трагедией.

Интересно, что перед тем, как начать сниматься Мерил все же переживала о своей безопасности, поэтому решила протестировать и новую обувь, и лестницу. Правда, делала она это в своей повседневной одежде. После падения подняться Стрип помог ее партнер по съемкам Стэнли Туччи.

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