«Рычаги влияния»: как цены на газ и нефть зависят от энергополитики Трампа

Президент США угрожает странам, закупающим российское сырье, стопроцентными пошлинами.

Президент США Дональд Трамп в последние недели активно обсуждает торговые отношения и энергетическую политику, фокусируясь на сделках с Евросоюзом, Японией, Южной Кореей, а также на штрафах и пошлинах в отношении Индии и России. В зависимости цен от риторики американского лидера на нефтяном и газовом рынках разбирались EADaily.

Нефть

На нефтяном рынке в начале августа было зафиксировано значительное колебание цен. Котировки Brent достигали отметки около 72 долларов за баррель, однако затем цена вернулась к уровню чуть ниже 70 долларов.

Рост цен во многом связан с угрозами Трампа ввести стопроцентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, если Кремль не согласится на урегулирование конфликта на Украине в заданный срок.

При этом США уже ввели 25-процентные пошлины в отношении Индии из-за закупок российской сырья и военно-энергетического сотрудничества с РФ. По данным нескольких источников, несмотря на давление, Индия продолжает закупать энергоресурсы.

Также Трамп объявил о заключении успешных торговых сделок с Европейским Союзом, Японией и Южной Кореей. Однако цены на нефть были под давлением из-за слухов о решении стран ОПЕК+ увеличить добычу в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки, что позволит завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки на год раньше первоначального плана.

«Мы считаем, что заключение торговых соглашений к удовлетворению рынка стало ключевым фактором роста цен на нефть в последние дни, и дальнейший прогресс в торговых переговорах с Китаем в будущем может укрепить доверие к нефтяному рынку», — заявил в разговоре с Reuters Сувро Саркар из DBS Bank.

Газ

На рынке природного газа цены также выросли — поставки на бирже TTF подорожали с 398 до 408 долларов за тысячу кубометров. Существенный рост привязали к ожиданиям ограниченного предложения.

В то же время Катар объявил о возможной приостановке поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в случае введения дополнительных пошлин на его продукцию.

«Рынок СПГ остается напряженным и, вероятно, останется таким еще три года, что дает Катару значительные рычаги влияния в нужный момент для оказания давления», — заявил профессор Университета Sciences Po в Париже Тьерри Брос.

В отличие от рынков нефти и газа, угольные торги сейчас более стабильны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай побеждает США в начатой Трампом торговой войне.

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