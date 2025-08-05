Кровавый спорт: нелегальный бойцовский клуб накрыли в Подмосковье

В Подмосковье накрыли нелегальный клуб, который проводил бои без правил. Удивительно то, что жестокие и кровавые поединки проходили в обычном дачном поселке. А все, что было на ринге, организаторы назвали спектаклем. Незаконные и опасные для жизни развлечения собирали много бойцов и зрителей.

Очередное такое представление сорвали полицейские. Свидетелями были журналисты «Известий», которые попали под горячую руку. О том, какое наказание грозит режиссеру и участникам этой постановки — в репортаже корреспондента «Известий» Михаила Емелина.

Кадры, на которое страшно смотреть. Фанера разламывается на части, осколки ртутных ламп разлетаются в стороны. Соперники пытаются встать на ноги. Больно. Течет кровь. Но они продолжают.

Это экстремальное шоу, которое любители реслинга организовывают неофициально.

Положения о соревнованиях нет. Разрешения от чиновников тоже. Соответственно, ни страховок для спортсменов, ни гарантий, что в случае страшной травмы кто-то возместит ущерб.

«Мы решили посетить очередной турнир. Вход платный. Перевод на банковский счет организатора. Вместо билета дают код, который нужно назвать при входе. Приезжаем в назначенное место. Это 50 километров от столицы. Нас встречает молодой человек и ведет куда-то сквозь заросли», — рассказывает корреспондент.

Место проведения шоу — садовое товарищество. Организаторы обустроили на одном из участков импровизированный ринг и мини-бар. С другой стороны — старый деревянный дом. Там оборудовали раздевалки для участников. У бойцов ни страховок, ни медицинских справок. Все выглядит как тусовка «для своих».

И вот шоу начинается. Ведущий в одной руке держит в микрофон, в другой — стакан пива. Объявляет правила и участников. Всего восемь поединков, два из них — женских. Раундов нет, бой до тех пор, пока соперник не выбьется из сил.

«Такие лампы разбивают о голову друг друга. Затем несколько панелей фанерных. Видите, эту разбили о чью-то спину. Вот еще один реквизит. Импровизированное ружье. Самодельное. Из него и стреляли в одного из спортсменов. Даже сложно представить что ему пришлось ощутить», — добавляет корреспондент.

Часть боев детально срежиссированы, и во многом выглядят эффектно за счет бутафории и актерской игры участников. Но, возможно, эти товарищеские встречи реслеров придуманы для того, чтобы разогреть публику ради главных поединков — на голых кулаках. Они как раз вполне реальные и ожесточенные.

Один бой проходит без серьезных увечий, а вот финальная схватка завершается нокаутом. Лицо проигравшего истекает кровью. Обессиленный спортсмен не может даже встать. Глаз едва открывается. Это Алексей Хитрых — хозяин этого земельного участка и организатор подпольного турнира. Он потерпел фиаско. Продолжать диалог с ним было бессмысленно, поэтому мы стали искать его помощников.

Это закулисье шоу. Участники смывают кровь и приходят в чувство после тяжелых боев. Медик осматривает спортсменов. Хотя с первого взгляда ее невольно принимаешь за участника. Необычный макияж и дерзкое поведение.

Финита ля комедия — стражи порядка нагрянули с проверкой. Пожаловались соседи реслеров. Они уже устали от шумных шоу и пьянок спортсменов.

«Боюсь, что пожар может случиться. Дым такой. Там все — какой-то кошмар», — поделилась местная жительница Лариса Вештак.

Люди неоднократно писали заявления. Полицейские приходили. Разговаривали со спортсменами. Толку не было. На этот раз все серьезно. Стражи порядка больше не церемонятся.

Организаторов и многих участников доставили в отдел. Им грозят штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность, а также продажу алкоголя без лицензии.

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